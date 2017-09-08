أندية «البريمييرليغ» جاءت أولاً بـ ٢ مليار و460 مليوناً

«الليغا» الأقل بـ 192.5 مليون يورو كشفت الأرقام المتعلقة بالصفقات التي أبرمت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، أن أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قد تجاوز حجم إنفاقها المالي لسقف الأربعة مليارات يورو.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية في اعقاب إغلاق الميركاتو لأبوابه يوم 31 من شهر أغسطس الماضي، فإن إجمالي ما تم إنفاقه من قبل أندية الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني والفرنسي، قد بلغ أربعة مليارات و92 مليونا و700 ألف يورو، وهو سقف لا يترجم كثافة التعاقدات التي بقيت في مستواها، مقارنة بمواسم سابقة.

البريمييرليغ في الصدارة

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب الدوريات الأوروبية الأكثر إنفاقا، مثلما كان عليه الحال في الصيف المنصرم، مع تسجيله لرقم قياسي جديد بلغ مليارا و460 مليون يورو، بعدما كان الرقم السابق المسجل في صيف عام 2016 قد وصل إلى مليار و360 مليون يورو.

وسجـــلـــت أنـــديـــة «البريمييرليغ» خللا في توازنها المالي بلغ 727.9 مليون يورو، حيث تصدر مان سيتي الأندية الأكثر إنفاقا بعدما بلغت قيمة تعاقداته 244.3 مليون يورو، وهو رقم قياسي جديد خلال فترة انتقالات واحدة.

البوندسليغا يحافظ على توازنه

وحل ثانيا الدوري الألماني، بإنفاق بلغ 567.5 مليون يورو، مسجلا رقما قياسيا جديدا، بعدما كان الرقم السابق في حدود 536 مليون يورو.

وبلغ الاختلال المالي لأندية «البوندسليغا» نحو 62.6 مليون يورو، فيما تصدر بايرن ميونيخ ترتيب الأندية الأكثر إنفاقا بعدما صرف نحو 103 ملايين يورو في «الميركاتو».

الكالتشيو يعود للواجهة

وجاء ثالثا الدوري الإيطالي الذي بلغت قيمة تعاقدات أنديته ما يصل إلى 814.9 مليون يورو، وهو أيضا يعد رقما قياسيا جديدا تجاوز الرقم السابق الذي كان في حدود 716 مليون يورو، متأثرا بعودة نادي ميلان إلى سابق عهده في الدخول إلى سوق الانتقالات بقوة، مستفيدا من انتقال ملكيته لرجال أعمال صينيين.

وسجلت أندية «الكالتشيو» هي الآخر اختلالا في توازنها المالي بلغ قرابة 155.4 مليون يورو، فيما تصدر ميلان ترتيب الأندية الإيطالية الأكثر إنفاقا بعدما صرف 214 مليون يورو.

«الليغ 1» نجم سوق الانتقالات

أما الدوري الفرنسي فحل رابعا في سوق الانتقالات بعدما بلغت قيمة التعاقدات التي قامت بها أندية «الليغ 1» ما يقارب من 656.7 مليون يورو، لكسر الرقم القياسي الأسبق المسجل في صيف عام 2013 والبالغ 356 مليون يورو.

وتأثر الإنفاق الفرنسي بالجنون الصيفي الذي أصاب إدارة نادي باريس سان جيرمان التي أنفقت 402 مليون يورو فقط من اجل إبرام صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، التعاقد بنظام الإعارة مع الفرنسي كيليان مبابي من نادي موناكو لقاء 180 مليون يورو، مما جعل الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن إنفاقه هذا الصيف.

بدورها، سجلت الأندية الفرنسية اختلالا ماليا بلغت قيمته 96.7 مليون يورو.

«الليغا» تصرف بالمعقول

الدوري الإسباني نجح في الحفاظ على هدوء أعصابه، ورفض الدخول في مزايدات سوق الانتقالات هذا الصيف، مكتفيا بإنفاق قدره 553.6 مليون يورو، وهو الرقم الذي جعل أندية «الليغا» تحقق فائضا ماليا انعكس على ميزانها المالي بشكل إيجابي بعدما بلغ 94.2 مليون يورو.

وتصدر برشلونة ترتيب الأندية الإسبانية الأكثر إنفاقا بعدما بلغت تكاليف الصفقات التي ابرمها نحو 192.5 مليون يورو، منها 105 ملايين يورو لإتمام الصفقة الأغلى بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي القادم إلى صفوفه من نادي بروسيا دورتموند الألماني.