تعد المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم بمواجهة حماسية اليوم بين مان سيتي وضيفه ليفربول، في ظل الاداء الهجومي الذي يقدمه الفريقان مطلع الموسم.

لكن المدربين الاسباني جوسيب غوراديولا (سيتي) والالماني يورغن كلوب (الريدز) سيواجهان هذا الموسم ضغط ترجمة عروضه فريقيهما الجميلة الى نتائج ايجابية وألقاب.

ويأمل المدربان في استعادة لاعبيهما التركيز بعد انتهاء نافذة تصفيات كأس العالم، اذ يملكان 7 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن مان يونايتد المتصدر والذي يحل على ستوك سيتي.

وتتركز الانظار على لاعب وسط ليفربول البرازيلي كوتينيو الذي عاد الخميس الماضي الى تمارين فريقه، بعد تعثر انتقاله الى برشلونة الاسباني، بعدما ذكر الاخير ان ليفربول طلب 200 مليون يورو للتخلي عنه.

لم يخض كوتينيو (25 عاما) اي مباراة في صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي محليا او قاريا، لكنه التحق في صفوف منتخب بلاده وشارك احتياطيا في المباراتين ضد الاكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018. كما يتوقع ان يستهل لاعب وسط ليفربول الجديد أليكس ـ اوكسلايد تشامبرلاين (24 عاما) مشواره بعد انتقاله من ارسنال مقابل 45.1 مليون دولار.

في المقابل، عرف سيتي نهاية مباريات درامية هذا الموسم، فبعد تسجيله هدفين متأخرين امام برايتون افتتاحا، عادل له رحيم سترلينغ في آخر 8 دقائق امام ضيفه ايفرتون، قبل ان يعود سترلينغ ويسجل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع هدف الفوز على بورنموث ثم يطرد بسبب احتفاله الزائد ليغيب عن مواجهة ليفربول.

وفي مباراة ثانية، يأمل مان يونايتد في الحفاظ على شباكه النظيفة عندما يحل على ستوك الحادي عشر الذي يشرف عليه هداف يونايتد السابق الويلزي مارك هيوز. وحقق لاعبو المدرب جوزيه مورينيو ثلاثة انتصارات متتالية حتى الآن على وست هام وسوانزي وليستر. ولم يفز الشياطين الحمر على ملعب «بيت 365» منذ تسلم هيوز مهامه في 2013.

ومع اغلاق باب الانتقالات الصيفية، قد يشارك التشيلي الكسيس سانشيس اساسيا مرة مع ارسنال عندما يستقبل بورنموث، بعد تعثر انتقاله الى سيتي. وسيكون ارسنال في أمس الحاجة لخدمات مهاجمه البالغ 28 عاما بعد خسارتين متتاليتين من ستوك سيتي وليفربول (0-4). وتبرز في المرحلة مواجهة توتنهام مع مضيفه ايفرتون.

وبعد انتقاله الى تشلسي حامل اللقب، يتوقع ان يواجه لاعب الوسط داني درينكواتر فريقه ليستر في المباراة الاولى في ملعبه السابق. وسار درينكواتر، حامل لقب 2016، على خطى زميله السابق لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بالانضمام الى تشكيلة فريق غرب العاصمة.

وفي حال اشراكه اساسيا، ستكون معمودية نار لدرينكواتر، في ظل احتمال اراحة المدرب الايطالي انطونيو كونتي لبعض لاعبيه قبل مواجهات دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

وفي باقي المباريات، يلعب ساوثمبتون مع واتفورد، وبرايتون مع وست بروميتش.