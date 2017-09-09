أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس انه فتح إجراء تأديبيا بعد حركة الاصبع التي قام بها لاعب وسط توتنهام الدولي ديلي آلي في المباراة ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم.

وقال المتحدث باسم الفيفا: «نؤكد ان إجراء تأديبيا فتح بعد الحادثة. أبلغكم بأنه لا يمكننا إضافة المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي».

وشوهد آلي يقوم بحركة بأصبعه في الدقيقة 77 من المباراة التي فازت فيها انجلترا على سلوفاكيا 2-1 في ملعب ويمبلي، لكنه أشار الى انه كان يمازح زميله كايل ووكر وانها ليست حركة موجهة ضد الحكم.

وانتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي لحركة آلي، لكن مدرب المنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت قلل بعد المباراة من أهمية ما حصل.

وليست المرة الأولى التي يدخل فيها آلي (21 عاما) في مشاكل مع السلطات الكروية بسبب مزاجه الناري، فقد غاب بسبب لكمه لاعب وست بروميتش البيون كلاوديو ياكوب في الدوري الممتاز موسم 2015-2016، كما طرد في فبراير الماضي من المباراة ضد غنت البلجيكي في بطولة الدوري الأوروبي لارتكابه خطأ خطيرا ضد اللاعب بريشت ديجايغيري.