كشف نجم كــــــــرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن رقم القميص الذي سيرتديه مع فريقه مان يونايتد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يترك الفريق، ولن يترك الملعب.

وذكر إبراهيموفيتش، في تغريدة جديدة على صفحته بتطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، «حسنت رقمي فقط» في إشارة إلى أنه سيرتدي القميص رقم «10» بدلا من القميص رقم «9» الذي ارتداه في المواسم الماضية.

وفي غضون الساعة الأولى بعد بث هذه التغريدة، جرى إعادة بثها من متابعي اللاعب 12 ألف مرة، علما بأن عدد متابعي إبراهيموفيتش على «تويتر» يبلغ 4.6 ملايين متابع.

وبعد إصابة خطيرة في الركبة خلال أبريل الماضي، لم يكن إبراهيموفيتش ضمن قائمة الفريق في بداية يونيو الماضي.

وحصل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، المنضم حديثا لمان يونايتد، على إذن من النجم السويدي بأن يرتدي القميص رقم «9».

وفي نهاية أغسطس المنقضي، أعلن مان يونايتد عن تجديد العقد مع النجم السويدي، وأنه سيرتدي القميص رقم «10».