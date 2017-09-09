أفرد مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو سبب رفض الشياطين الحمر لقرار الأندية الإنجليزية بغلق سوق الانتقالات مع انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي لمباراة ستوك سيتي: «بالنسبة لي قد يكون غلق سوق الانتقالات مبكرا أمرا جيدا في حال إتمام التعاقد مع الصفقات التي أرغب فيها، ولكن مان يونايتد رفض القرار، وذلك بسبب وجود فترة لن تتمكن فيها أندية البريمييرليغ من شراء صفقات جديدة بينما تستطيع باقي أندية أوروبا القيام بذلك، مما يضعف موقفنا في سوق الانتقالات».

وتابع: «لذلك لا يجب تطبيق قرار مثل هذا في الدوري الإنجليزي فقط وإنما تعميمه على باقي الدوريات».

وتحدث مورينيو عن مواجهة ستوك سيتي بقوله: «إنه فريق صعب على ملعب معقد، ولم ننجح في الانتصار عليهم في مباراتي الموسم الماضي ولذلك علينا بذل قصارى جهدنا للفوز».

واختتم: «هذا الموسم لدينا تشكيل أفضل وعناصر أقوى، كما أن لدي 3 لاعبين ترشحوا لجائزة أفضل لاعب في الشهر».