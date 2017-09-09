يختبر المدرب ماسيميليانو اليغري كتيبة نادي يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام الستة الماضية، أمام ضيفه كييفو فيرونا، اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل حلوله الثلاثاء المقبل على برشلونة الإسباني في قمة الجولة الاولى من دوري أبطال اوروبا.

وقبل مواجهة برشلونة الذي ودع المسابقة القارية الاولى الموسم الماضي على يد يوفنتوس في ربع النهائي، يتعين عليه تخطي عقبة كييفو المتواضع انما الثابت فنيا.

ويعد يوفنتوس من أقوى المرشحين للحفاظ على لقبه، في ظل الترسانة القوية التي يملكها اليغري ويبلغ مجموع رواتبها سنويا 164 مليون يورو (197 مليون دولار) مقابل 18 مليون يورو فقط للاعبي كييفو.

ويعود الى تشكيلة فريق «السيدة العجوز»، وهو أحد 5 فرق حققت فوزين من مباراتين، لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة. لكن اليغري يفتقد مدافعه جورجيو كييليني المصاب، فيما قد يخلد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الى الراحة بعد رحلة طويلة الى أميركا الجنوبية.

وعلى غرار يوفنتوس، يستعد روما لانطلاق مشواره الأوروبي أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني عندما يحل على سمبدوريا شريك الصدارة.

ولم يحقق فريق العاصمة اي فوز في مباراتين، لكنه قدم أداء هجوميا قويا ضد انتر قبل ان يفقد تقدمه وإيقاعه في آخر نصف ساعة ويخسر 3-1.

ألمانيا

يبحث بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه بوروسيا دورتموند عن مواصلة بدايتهما القوية والتحضر لما ينتظرهما الأسبوع المقبل في مستهل مشوارهما في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يتواجهان مع هوفنهايم وفرايبورغ على التوالي في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

وبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوز على باير ليفركوزن (3-1) وفيردر بريمن (2-0).

ويأمل بايرن ألا يتكرر سيناريو زيارته الأخيرة الى ملعب هوفنهايم، حيث خسر 0-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الموسم الماضي، ويستقبل بايرن خصمه اندرلخت البلجيكي الثلاثاء في المجموعة الثانية في دوري الأبطال.

ومن جهتـــه، يسعى دورتموند ايضا لتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يحل ضيفا على فرايبورغ الذي خسر مبارياته الـ 12 الأخيرة ضد منافسه.

وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية بين فريقين في الدوري الألماني، بعد تلك التي حققها بايرن ضد فيردر بريمن (14)، ويبدو فريق المدرب الهولندي بيتر بوس مرشحا لاضافة انتصار آخر بعد فوزه في المرحلتين الأولى والثانية على فولفسبورغ (0-3 خارج ملعبه) وهرتا برلين (2-0).

ويستعـــد دورتموند للاختبار الصعب الذي ينتظره الأربعاء على ملعب «ويمبلي» في لندن ضد توتنهام ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري الأبطال والتي تضم العملاق الإسباني ريال مدريد حامل اللقب وابويل نيقوسيا القبرصي.

ويلعب اليوم بوروسيا مونشنغلادباخ مع اينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ مع هانوفر، وماينتس مع باير ليفركوزن، واوغسبورغ مع كولن.