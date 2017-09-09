بعد أن أسدل الستار على مسيرته كلاعب التي استمرت 24 عاما ولم يعرف خلالها فريقا غير روما، قد يعود الاسطورة الايطالية فرانشيسكو توتي إلى الملاعب لكن هذه المرة كمدرب، اذ انه سيخضع لدورات تخوله نيل شهادة مدرب، وذلك بحسب وسائل الاعلام الايطالية امس.

وكان توتي قد وضع حدا لمسيرته الأسطورية كلاعب في مايو الماضي عن عمر 40 سنة، لينضم هذا الموسم الى الجهاز الإداري لـ «جالوروسي»، الا أن دوره لايزال غامضا.

وبحسب صحيفتي «لا غازيتا ديللو سبورت» و«كورييري ديللو سبورت»، فإن بطل العالم مع المنتخب الإيطالي في سنة 2006 سيخضع بدءا من 18 سبتمبر لدورات من أجل الحصول على الشهادة «ب» في التدريب الممنوحة من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا). وتسمح هذه الشهادة بتدريب فرق الهواة والشباب. وهي تعد المرحلة الأولى الاجبارية في مشوار التدريب الاحترافي.

وسيخضع توتي لدورات في تريغوريا، أي مركز تدريبات نادي روما.

وفي تصريحات لـ «كورييري ديللو سبورت» منذ عام، قال توتي: «من ناحية، سيروق لي أن أدرب. لكن في الوقت الراهن، أنا لا أفكر بالموضوع كثيرا. لا أدري إذا كنت أستطيع إدارة مجموعة بطباعي».