أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أن لاعب خط وسط الفريق إيسكو قد اتفق مع النادي على التجديد.

وأضاف بيريز، في تصريحات صحافية: «إيسكو جاء إلى ريال مدريد، في سن صغيرة جدا لكنه تطور كثيرا».

وتابع: «هو يلعب الآن كما توقعنا منه»، لافتا إلى أن النادي سيعلن قريبا عن تجديد عقد إيسكو.

ويذكر ان إيسكو، قد انتقل إلى ريال مدريد قادما من ملقة، حيث ينتهي عقده مع الفريق الملكي، في منتصف 2018.

وشارك إيسكو مع الفريق الملكي في 30 مباراة بالدوري الإسباني منذ قدومه في 2013، فيما كان ضمن منتخب إسبانيا الذي فاز على إيطاليا في تصفيات كأس العالم بنتيجة 3-0.