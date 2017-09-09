تقدمت 41 مدينة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطلبات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما ذكر مسؤولون اول من امس.

ويملك الملف المشترك بين الدول الثلاث حظوظا كبيرة لاستضافة النهائيات، في مواجهة المغرب، الوحيد الذي تقدم حتى الآن بطلب الاستضافة.

وتم حسم اللائحة النهاية للمدن بعد فشل سان دييغو وغرين باي وكالغاري في تقديم طلباتها.

وسيقدم الملف المشترك بين 20 و25 مدينة في النسخة النهائية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سيختار بدوره 12 مدينة مضيفة على الارجح، في بطولة ستكون الاولى تضم 48 منتخبا.

أما المدن التي لن يتم اختيارها، فسيتم الاستفادة منها كمقار للمنتخبات بحسب ما أضاف البيان.

وقال مسؤولو الملف ان الولايات المتحدة ستستضيف 60 مباراة من النهائيات مقابل 10 لكل من كندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة كل المباريات بدءا من الدور ربع النهائي.

وتشمل الملاعب قيد النظر في الولايات المتحدة عدة منشآت استقبلت نهائيات 1994 بينها روز بول في باسادينا.

ومن باقي الملاعب هناك ملعب لوس انجيليس الجديد الذي يتسع لـ 105 آلاف متفرج وملعب «اي تي اند تي» في ارلينغتون، تكساس مقر فريق دالاس كاوبويز.