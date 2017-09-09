أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ الخميس انه من المبكر التعليق على الشكوك حول عملية شراء الاصوات لمنح مدينة ريو البرازيلية استضافة اولمبياد 2016، مشيرا الى ان المنظمة تتابع الامر عن كثب.

وقال باخ لدى وصوله الى ليما عاصمة البيرو «في الوقت الحاضر، لا توجد اتهامات، انه من السابق لاوانه (التعليق). نحن نتابع القضية عن كثب».

وتشهد ليما الاربعاء المقبل اجتماعا للدورة 131 لاعضاء اللجنة الاولمبية الدولية للتصويت على الاتفاق الذي ابرمته اللجنة مع العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لوس انجيليس الاميركية لمنحهما استضافة دورتي الالعاب الاولمبية الصيفية في 2024 و2028 على التوالي.

وفتحت السلطات البرازيلية تحقيقا في عملية رشوة لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية لضمان منح ريو استضافة الالعاب في 2016.

وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من اكتوبر 2009. وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو.