تعود عجلة الدوري الاسباني لكرة القدم للدوران بعد اسبوع تصفيات كأس العالم وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية، فتشهد كاتالونيا مباراة دربي بين برشلونة واسبانيول، فيما يستقبل ريال مدريد حامل اللقب ليفانتي في المرحلة الثالثة.

وتتركز الانظار اليوم على مواجهة برشلونة، أحد ثلاثة أندية مع ريال سوسييداد وليغانيس حققت انتصارين من مباراتين، والذي يتوقع أن يدفع بلاعبه الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وانتقل الشاب ديمبيلي (20 عاما) من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة قد تصل قيمتها الى 147 مليون يورو مع الحوافز والمكافآت، ضمن مسعى النادي الاسباني لتعويض انتقال النجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.

عـرف برشلونة فتـــرة انتقالات متعثـــــــــــرة، فباستثنــــــاء ديمبيلي القادم بعد شد حبال مع دورتموند، فشل في استقدام لاعب وسط منتخب البرازيل كوتينيو، اذ كشف الأسبوع الماضي ان ليفربول الانجليزي طلب 200 مليون يورو للتخلي عنه، وهو ما كرره رئيسه جوسيب بارتوميو الثلاثاء، وقبلها عجز في ضم لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي من سان جرمان.

وفي العاصمة، رحب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه الدوليين العائدين من المشاركة مع منتخب اسبانيا الذي اصبح على وشك التأهل الى كاس العالم.

واستعاد «زيزو» لاعبي «لا روخا» وعلى رأسهم المتألق ايسكو صاحب هدفين أمام ايطاليا الاسبوع الماضي.

ويأمل الفريق الملكي في تعويض سريع لتعادله الاخير مع فالنسيا (2-2) عندما أنقذه ماركو اسنسيو في الدقائق الاخيرة، علما انه يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال اوروبا الاسبوع المقبل ضد ابويل نيقوسيا القبرصي.

ويخوض اتلتيكو مدريد القوي وصاحب اربع نقاط مباراة صعبة جدا على ارض فالنسيا الذي يتساوى معه بعدد النقاط.

وخاض اتلتيكو مباراتيه الأوليين في الدوري هذا الموسم خارج ملعبه، حيث تعادل مع جيرونا (2-2) وفاز على لاس بالماس (5-1)، وسيلعب مباراته المقبلة اليوم على ملعب فالنسيا بسبب تأخر الأعمال في ملعبه الجديد، على أن يكون لقاء 16 سبتمبر ضد ملقة الاختبار الأول له على «واندا متروبوليتانو» الذي يتسع لـ68 الف متفرج. ويلعب ايضا اشبيلية مع ايبار.

فرنسا

يعول موناكو على تألق نجمهم الكولومبي فالكاو عندما يستضيف نيس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وخسر موناكو جهود لاعبين ساهموا بشكل أساسي باحرازه لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2000 مثل بنجامان مندي والبرتغالي برناردو سيلفا (مان سيتي) وتييموييه باكايوكو (تشلسي) وفالير جرمان (مرسيليا)، إلا أنه لم يتأثر بذلك، أقله في بداية الموسم، إذ خرج فائزا من مبارياته الأربع الأولى في الدوري.

ويدين فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ببدايته القوية ورفع عدد انتصاراته المتتالية في الدوري الى 16 مباراة، الى الكولومبي راداميل فالكاو الذي تألق حتى الآن بتسجيله سبعة أهداف في أربع مباريات.

ويلعب مونبلييه مع نانت، وستراسبورغ مع اميان، وتروا مع تولوز، وكاين مع ديغون.