انضم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الى لائحة المطالبين بتقليص فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم، معتبرا ان «الميركاتو يجب أن يتوقف قبل انطلاق البطولات»، على غرار ما حصل في الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: «أوافق على الأمر عينه مثل الكثير من الناس. يجب ان يتوقف الميركاتو عندما ينطلق الدوري. هذا مؤكد».

وتابع: «لا يمكننا تغيير الفريق خلال المسابقة، هذا ما اعتقده وهو رأي الكثيرين». وصوتت أندية الدوري الانجليزي الممتاز الخميس الماضي لمصلحة قرار إقفال باب الانتقالات الصيفية قبل انطلاق موسم 2018-2019. وانتهت فترة الانتقالات في انجلترا في 31 أغسطس الماضي، اي بعد انطلاق منافسات الدوري، والذي بدأ هذا الموسم قبل 3 أسابيع من هذا الموعد. كما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين عن دعمه لتقصير فترة الانتقالات بقوله: «من وجهة نظري، ليس جيدا ان يبدأ اللاعبون لناد معين مع انطلاق البطولة، ويصبحوا مع ناد آخر لدى إقفال باب الانتقالات. ثمة الكثير من عدم اليقين لفترة طويلة. ولذلك أود ان أقول ان باب الانتقالات قد يكون طويلا وأؤيد تقصيره».