أقصت سلون سيتفنز منافستها المخضرمة فينوس وليامس وبلغت مع ماديسون كيز الفائزة على كوكو فانديفيغه اول من امس، نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس، آخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وفي نصف نهائي اميركي بالكامل، فازت ستيفنز على فينوس وليامس المصنفة تاسعة 6-1 و0-6 و7-5، وكيز الخامسة عشرة على فانديفيغه العشرين 6-1 و6-2.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها كيز وستيفنز المباراة النهائية لاحدى بطولات الغراند سلام.

وتبقى افضل نتيجة لستينفز (24 عاما) وكيز (22 عاما) في البطولات الكبرى بلوغهما نصف نهائي بطولة استراليا عامي 2013 و2015 على التوالي.

والتقت اللاعبتان مرة واحدة حتى الآن تغلبت فيها ستيفنز على كيز في الدور الاول من دورة ميامي الاميركية عام 2015.

وكان نصف النهائي أميركيا بالكامل للمرة الاولى في نيويورك منذ 1981، والمرة الاولى في البطولات الكبرى منذ بطولة ويمبلدون الانجليزية عام 1985.

وتأتي السيطرة الاميركية في هذه البطولة بالرغم من غياب سيرينا وليامس الشقيقة الاصغر لفينوس وصاحبة الرقم القياسي في القاب البطولات الكبرى منذ اعتماد نظام الاحتراف (23) حتى نهاية العام بعد ان وضعت مولودها الاول قبل ايام.

وكانت المخضرمة فينوس (37 عاما) أكبر لاعبة تخوض نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، وثاني اكبر لاعبة في نصف نهائي بطولة كبرى منذ مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا في ويمبلدون 1994.

وفشلت فينوس بالتالي في احراز لقبها الثالث في بطولة فلاشينغ ميدوز بعد 2000 و2001، برغم انها قدمت مستويات لافتة منذ بداية الموسم، فبلغت نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى، في استراليا وويمبلدون، وهي ستعود الى نادي الخمس الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات للمرة الاولى منذ يناير 2011.

من جهتها، تواصل ستيفنز المصنفة في المركز 83 عالميا عودتها قوية الى الملاعب بعد ان تعرضت الى اصابة ابعدتها 11 شهرا. وهي عادت الى المنافسات في بطولة ويمبلدون فقط، وكان تصنيفها يتخطى الـ 900 عالميا.