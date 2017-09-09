انتقد النجم السابق في كرة القدم الارجنتيني ماريو كمبيس الأداء المخيب لمنتخب بلاده في تصفيات مونديال 2018، معتبرا أن الفريق كان عليه أن يلعب بشجاعة كتلك التي أظهرها مواطنه خوان مارتن دل بوترو في بطولة أميركا المفتوحة للتنس. وقال كمبيس (63 عامــــا) بطل وهداف مونديال 1978 والذي اصبح معلقا رياضيـــا «اثنــان أو ثلاثــة لاعبين بقلب دل بوتــرو في الفريق سيجنبــــوننا مشكلات كثيـرة والانتقادات».

وكان المنتخب الارجنتيني قد تعرض لحملة عنيفة من وسائل الاعلام الارجنتينية بعد سلسلة من النتائج المخيبة، آخرها التعادل مع فنزويلا (1-1) الذي يقبع في ذيل ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية، ما جعل منتخب «البيسلستي» مهددا بالغياب عن كأس العالم المقبلة.

وتحتل الارجنتين المركز الخامس في المجموعة الموحدة، مع 24 نقطة من 16 مباراة، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات، علما ان اول اربعة منتخبات تتأهل مباشــرة ويخـوض الخامـس ملحقــا دوليا ضـد نيوزيلنـدا بطلـــة أوقيانيا. وخلافــا للاعبي كرة القدم، يعد دل بوترو فخر الرياضة الارجنتينية بعد قلبه الطاولة على النمساوي دومينيك تييم برغم مرضه ثم تغلبه في ربع النهائي على الاسطورة السويسرية روجيه فيدرر هذا الاسبوع في فلاشينغ ميدوز.