أرسنال يتجاوز بورنموث بثلاثية

سحق مان سيتي ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة امس في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة انجلترا لكرة القدم، مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه اعتبارا من الدقيقة 37، في حين فقد مان يونايتد اول نقطتين له، ليتساوى طرفا المدينة الشمالية نقاطا في الصدارة.

ويملك مان يونايتد 10 نقاط بفارق الأهداف عن سيتي في حين يحتل تشلسي بطل الموسم الماضي المركز الثالث وله 9 نقاط.

في المباراة الاولى عل ملعب الاتحاد، افتتح الارجنتيني سيرخيو اغويرو التسجيل لسيتي عند (24). واكمل ليفربول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه ماني ومنيت شباكه بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول عن طريق البرازيلي غابرييل خيسوس.

وفي الشوط الثاني، استسلم ليفربول تماما وتلقت شباكه ثلاثة اهداف اخرى حملت تواقيع خيسوس (53)، في حين اضاف البديل الألماني لوروا سانيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 77 و90.

تعثر يونايتد

على ملعب «بريتانيا»، فقد مان يونايتد اول نقطتين له هذا الموسم بتعادله مع مضيفه وجاره ستوك سيتي 2-2 في مباراة سريعة مليئة بالإثارة.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من قبل الطرفين قبل ان يفتتح الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل (43)، لكن يونايتد رد مباشرة بهدف الفرنسي بول بوغبا بعدها بدقيقتين.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني ليونايتد (58). ولم ينعم مان يونايتد بتقدمه لان موتينغ ادرك التعادل لستوك (63).

تشلسي يتابع صحوته

في المقابل، تابع تشلسي حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا بعد سقوطه في المرحلة الافتتاحية امام بيرنلي، اثر تغلبه خارج ملعبه على ليستر سيتي 2-1.

وشارك النجمان الجزائريان رياض محرز واسلام سليماني اساسيين في صفوف ليستر بطل عام 2016، في حين استمر جلوس نجم تشلسي البلجيكي ادين هازار على مقاعد الاحتياطيين لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد عودته الى الملاعب قبل فترة اثر غياب ثلاثة اشهر بداعي الإصابة.

وانتظر الفريق اللندني حتى الدقيقة 41 ليفتتح له القادم حديثا الى صفوفه الإسباني الفارو موراتا التسجيل بكرة رأسية، قبل ان يضيف الفرنسي نغولو كانتي الثاني من تسديدة زاحفة وبعيدة المدى.

لكن ليستر رد بهدف عن طريق ركلة جزاء بواسطة مهاجمه جايمي فاردي (62)، ورمى بثقله لادراك التعادل في نصف الساعة الأخير لكن من دون طائل.

وألحق ارسنال بضيفه بورنموث خسارته الرابعة في اربع مباريات منذ بداية الموسم بفوزه عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها داني ويلبيك (6 و50) والفرنسي الكسندر لاكازيت (27).

وعاد توتنهام بفوز لافت من ملعب مضيفه ايفرتون بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لهدافه هاري كاين (28 و46)، علما بان الاول كان هدفه المائة في الدوري الانجليزي الممتاز، وصانع العابه الدنماركي كريستيان اريكسن (42).

وتغلب برايتون على وست بروميتش البيون 3-1.

وسقط ساوثمبتون على ملعبه امام واتفورد 2-1.









