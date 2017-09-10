بات الأرجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف من خارج القارة الاوروبية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد ان افتتح التسجيل لفريقه مان سيتي في مرمى ليفربول في لقاء قمة المرحلة الرابعة. ورفع اغويرو رصيده الى 124 هدفا منذ انتقاله الى الـ «سيتيزنس» قادما من اتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان اغويرو يتقاسم الرقم القياسي السابق مع الترينيدادي دوايت يورك مهاجم استون فيلا ومان يونايتد السابق.

وانتقل اغويرو الى مان سيتي عام 2011 ودخل تاريخ النادي من اوسع ابوابه عندما سجل الهدف الذي منح سيتي لقب الدوري المحلي في اول موسم له، وكان في مرمى كوينز بارك رينجرز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في المرحلة الأخيرة من الموسم.

أما على صعيد المنتخب الارجنتيني فخاض 82 مباراة وسجل 33 هدفا.