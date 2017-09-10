حث روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ناديه للإنفاق بشكل أكبر على شراء لاعبين جدد، ليظل الفريق قادرا على المنافسة على مختلف البطولات.

وقال المهاجم الپولندي الدولي لمجلة «دير شبيغل» الإخبارية الألمانية، ان بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) يمكن أن يظل فريقا كبيرا «من خلال النجاح الدولي والاستحواذ على النجوم الكبار».

وأضاف: «يجب أن يبتكر بايرن ميونيخ شيئا وأن يكون مبدعا، عندما يريد النادي مواصلة إغراء النجوم للعب مع الفريق. إذا كنت تريد أن تلعب في القمة، فانك تحتاج إلى نوعية هؤلاء اللاعبين. مثل هؤلاء اللاعبين يجعلون زملاءهم في الفريق أفضل».

وأكمل: «حتى الآن لم ينفق بايرن أكثر من 40 مليون يورو (48.2 مليون دولار) من أجل التعاقد مع لاعب. في كرة القدم الدولية هذا المبلغ يعتبر أكثر من متوسط المبلغ للتعاقد مع لاعب من النجوم الكبار».

وفاز بايرن بلقبه الخامس على التوالي في بوندسليغا الموسم الماضي، ولكن يرجع آخر نجاح دولي للفريق في 2013، عندما فاز بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وأنفق بايرن ما يقرب من 41.5 مليون في الصيف من أجل التعاقد مع كورنتين توليسو، وهو نفس المبلغ تقريبا، الذي أنفقه النادي من اجل التعاقد مع خافي مارتينيز قبل سنوات - وهي أكبر مبلغ أنفقه بايرن من أجل التعاقد مع لاعب.

وتحدث ليفاندوفسكي عن «فجوة كبيرة» مقارنة مع الأندية الأخرى، مثل أندية باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي حيث ينفق كل منهما أكثر من 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية. وحطم باريس سان جيرمان الرقم القياسي من حيث أغلى الصفقات، بعدما تعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو.

واتفق ليفاندوفسكي (29 عاما) مع هؤلاء الذين يقولون ان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يجب أن يدقق فيما إذا كانت قواعد اللعب المالي النظيف لاتزال مطبقة، وأن يبحث يويفا مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن طرق «حتى لا يخرج السوق عن السيطرة».

ولكنه أضاف: «كرة القدم نظام رأسمالي بحت، الجميع يريد كسب المال من هذا العمل».