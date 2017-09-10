تعثر ريـال مدريد من جديد وهذه المرة أمام ليفانتي 1 ـ 1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الى هذه المباراة التي جمعته بفريق لم يفز في «سانتياغو برنابيو» سوى مرة واحدة في زياراته الـ 12 الأخيرة (فبراير 2007)، وهو يبحث عن تعويض تعادله في المرحلة السابقة على أرضه أمام فالنسيا (2 ـ 2) في مباراة كان متخلفا خلالها حتى الدقائق السبع الأخيرة. لكنه اكتفى بنقطة مجددا أمام الممثل الآخر لمدينة فالنسيا، وذلك في ظل استمرار غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اوقف لخمس مباريات بسبب دفعه الحكم خلال لقاء ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة، وهو سيعود الى الفريق في المرحلة الخامسة ضد ريـال بيتيس.

ولم تكن بداية ريـال مثالية على الإطلاق، إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 12 اثر رمية جانبية للضيوف نفذها ايفان لوبيز طويلة من الجهة اليمنى، وصلت الى ايفي فسيطر عليها وتخلص من دانييل كارفاخال قبل أن يطلقها في شباك كيكو كاسياس.

وأطلق النادي الملكي اللقاء من نقطة الصفر في الدقيقة 36 عندما أدرك لوكاس فاسكيز التعادل اثر ركلة ركنية وصلت الى القائد العائد من الايقاف سيرخيو راموس الذي حولها برأسه، فصدها الحارس ثم سقطت أمام فاسكيز الذي تابعها في الشباك. وواصل ريـال ضغطه وحصل على فرصة للبرازيلي مارسيلو الذي توغل قبل أن يسدد كرة ارضية قوية صدها الحارس ببراعة مجددا، ثم فقد البرازيلي أعصابه وركل الكولومبي جيفرسون ليرنا خلال سقوطهما ارضا بعد هذه الفرصة، فتلقى بطاقة حمراء (89) وأصبح ثالث لاعب يطرد من ريـال منذ بداية الموسم بعد رونالدو (الكأس السوبر) وراموس.

ومني ليغانيس بهزيمته الأولى على يد خيتافي 1 ـ 2. وتختتم المرحلة اليوم بمواجهات: ديبورتيفو لاكورونا - ريـال سوسييداد، أتلتيك بلباو - جيرونا، سيلتا فيغو - ألافيس، فياريـال وريـال بيتيس.