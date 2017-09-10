هاجم ماسيمو ميرابيلي، المدير الرياضي لإيه سي ميلان، مينو رايولا، وكيل اللاعبين، على خلفية أزمة النادي الإيطالي مع دوناروما.

وكان دوناروما قد رفض تجديد تعاقده في بداية الصيف، مع بعض المشاحنات بين الجانبين، قبل أن يتم حل الأمور بعد ذلك.

وقال ميرابيلي في تصريحات صحافية: «ما قاله رايولا جعله صغيرا أمام الجميع وأمامي أنا أيضا، وسيظل ميلان هو الكبير، لا أريد التحدث إليه».

وأضاف المدير الرياضي لميلان قائلا: «المفاوضات مع دوناروما لم تكن سهلة، ولكنا نجحنا في النهاية، لقد كان واحدا من فريق الناشئين وتم تصعيده بالتدريج، كان لابد أن تنتهي الأمور في المسار الصحيح».

وعن أهداف الفريق في الموسم الحالي، قال ميرابيلي: «نسعى لأن نعيد للجماهير نغمة دوري أبطال أوروبا، ليسمعوها في الموسم المقبل».