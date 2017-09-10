يقف الجنوب افريقي كيفن اندرسون بين الإسباني رافايل نادال المصنف أول ولقبه الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد تأهلهما اول من امس الى المباراة النهائية.

وفي الدور نصف النهائي على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، تغلب نادال على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع والعشرين 4-6 و6-0 و6-3 و6-2، فيما تخطى اندرسون عقبة الإسباني بابلو كارينيو-بوستا الثاني عشر بالفوز عليه بأربع مجموعات ايضا 4-6 و7-5 و6-3 و6-4. وثأر الإسباني من منافسه الأرجنتيني المصنف 28 عالميا لأن الأخير فاز عليه في المواجهتين الأخيرتين بينهما، حيث أخرجه من نصف نهائي اولمبياد ريو الصيف الماضي، ومن الدور ذاته من بطولة الماسترز لعام 2013 في شنغهاي.



ورفع نادال عدد انتصاراته على دل بوترو (28 عاما) الذي أخرج السويسري روجيه فيدرر من الدور السابق، الى 9 من أصل 14 مواجهة بينهما وحرمه من مواصلة حلمه بإحراز لقب البطولة للمرة الثانية بعد عام 2009 حين توج بلقبه الكبير الأول والأخير (فاز حينها في نصف النهائي على نادال بالذات)، ثم عانى بعدها من الإصابات وبقيت أفضل نتيجة له في الغراند سلام منذ وصوله الى نصف نهائي ويمبلدون عام 2013.

بالنسبة لدل بوترو الذي يعود لقبه الأخير الى دورة ستوكهولم عندما تغلب في اكتوبر 2016 على الأميركي جاك سوك ما مكنه من العودة الى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2014، كان لمباراة الدور ربع النهائي ضد فيدرر تأثيرها على أداء الأرجنتيني الذي احتاج الى أربع مجموعات للتخلص من عقبة السويسري وحرمانه من مواصلة السعي نحو لقبه الكبير الثالث لهذا الموسم. وسيخوض نادال البالغ 31 عاما نهائي البطولة الأميركية للمرة الرابعة، ويأمل الفوز باللقب للمرة الثالثة، بعد عامي 2010 و2013، ورفع رصيده من الألقاب الكبرى الى 16 لقبا من أصل 23 مباراة نهائية، بينها اثنتان هذا الموسم في استراليا المفتوحة حيث خسر أمام غريمه فيدرر، ورولان غاروس الفرنسية التي أحرز لقبها للمرة العاشرة.

وأنهى نادال اللقاء مع 45 ضربة ناجحة و20 خطأ غير مباشر، مقابل 23 و40 على التوالي لدل بوترو.

النهائي إنجاز في حد ذاته لاندرسون

وفي المقابل، يعتبر وصول اندرسون الى المباراة النهائية انجازا بحد ذاته لأن أفضل نتيجة له في الغراند سلام كان بلوغه ربع النهائي مرة واحدة في البطولة الأميركية بالذات عام 2015.

وسيكون نهائي اليوم المواجهة الخامسة بين اندرسون، البالغ 31 عاما والمصنف 32 عالميا، ونادال الذي يتفوق تماما على منافسه كونه فاز بجميع المباريات التي جمعتهما، آخرها كانت هذا الموسم في الدور الثالث لدورة برشلونة حين تغلب عليه بمجموعتين 6-3 و6-4 في طريقه الى اللقب.

وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في البطولات الكبرى عام 2015 في الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة حين تغلب نادال عليه بثلاث مجموعات 7-5 و6-1 و6-4.

وأصبح اندرسون الذي حرم كارينيو-بوستا من الوصول الى النهائي الكبير الأول في مسيرته، أول لاعب جنوب أفريقي يصل الى نهائي البطولة الأميركية منذ 52 عاما، وتحديدا منذ 1965 حين خسر كليف دريسدايل أمام الإسباني مانويل سانتانا.

وسيحاول اندرسون أن يصبح أول لاعب من بلاده يتوج بلقب كبير منذ أن أحرز يوهان كرييك لقب استراليا المفتوحة عام 1981.