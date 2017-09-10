حقق كيليان مبابي بداية مثالية مع فريقه الجديد باريس سان جرمان وساهم في انجاز تاريخي لنادي العاصمة الفرنسية الذي اكتسح مضيفه متز 5-1 اول من امس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجح المهاجم الدولي البالغ 18 عاما في الوصول الى الشباك بتسديدته الأولى بقميص سان جرمان الذي تعاقد معه على سبيل الاعارة من موناكو مع خيار شرائه نهاية الموسم مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي الهدف الثاني لفريقه الجديد ومهد الطريق أمامه ليخرج فائزا من مبارياته الخمس الأولى لأول مرة في تاريخه، وقد كان سعيدا بالبداية المثالية وببداية شراكته مع الثنائي الأوروغوياني ادينسون كافاني والوافد الجديد الآخر البرازيلي نيمار الذي كلف الإدارة القطرية 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني.

وقال مبابي بعد اللقاء «أنا سعيد للغاية، لكن يجب التنويه بشكل خاص بالأداء الجماعي. اليوم كان المهم مواصلة مشوارنا على هذا المنوال لاسيما بعد عطلة المباريات الدولية، لأن البعض (من اللاعبين) عادوا متأخرين، لكننا أظهرنا أننا بإمكاننا المحافظة على تركيزنا والمنافسة بكل طاقتنا في جميع المسابقات».

صحيح إن التركيز منصب على مبابي ونيمار الذي سجل هدفه الرابع في اربع مباريات، لكن لا يمكن تجاهل كافاني الذي أصبح أول لاعب يجد طريقه الى الشباك في المباريات الخمس الأولى من الدوري، منذ أن حقق ذلك سيلفان ويلتورد مع بوردو خلال موسم 1998-1999، رافعا بثنائيته الجمعة رصيده الى 7 أهداف في صدارة الهدافين مشاركة مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو.

ويأمل المدرب اوناي ايمري أن تعطي هذه الشراكة بين الثلاثي الضارب نيمار- مبابي- كافاني آثارها منذ الاختبار الأول للنادي الباريسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحل سان جرمان ضيفا على سلتيك الاسكتلندي الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم العملاق الألماني بايرن ميونيخ وأندرلخت البلجيكي.

وانتهت قمة ليل وبوردو بالتعادل السلبي.

وتختتم المرحلة اليوم، حيث يلعب سانت إيتيان وأنجيه، ليون وغانغون، مرسيليا ورين.