تلقى الملاك الجدد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 طلبات من 40 جهة مختلفة تبدي رغبتها في استضافة سباقات البطولة، مع وجود طموح بزيادة عدد سباقات الجائزة الكبرى في المستقبل.

وقال شين براتشز، الرئيس التجاري لفورمولا 1 ـ لموقع «موتور سبورت»: إن أجندة السباقات ينبغي تحديثها، لكي تستوعب سباقات جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

ويتضمن موسم 2017 من بطولة العالم 20 سباقا، ووفقا لاتفاقية «كونكورد» فإن أكبر عدد من السباقات يمكن تنظيمه هو 25 سباقا.

قال براتشز ان فورمولا 1 ستختار سباقات جديدة بناء على ما ستقدمه للرياضة، حيث ينصب التركيز على الحلبات الموجودة في المدن الكبرى بدلا من التركيز بشكل مباشر على إبرام أفضل الصفقات التجارية.