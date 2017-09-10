ألحق نيس بجاره موناكو حامل اللقب، خسارة قاسية برباعية نظيفة امس في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم ليسدي خدمة كبيرة لباريس سان جرمان الذي كان انفرد بالصدارة بالأمس بفوز لافت على متز 5-1.

والخسارة هي الأولى لفريق الإمارة هذا الموسم بعد اربعة انتصارات متتالية، والاولى ايضا بعد 16 فوزا متتاليا في الدوري المحلي مع نهاية الموسم الماضي.

وتكرر سيناريو الموسم الماضي بالنسبة الى موناكو الذي سقط بالنتيجة ذاتها امام نيس في اواخر سبتمبر 2016.

وارتكب موناكو اخطاء دفاعية فادحة فاستغلها جاره ليمطر شباكه بأربعة اهداف.

وفرض المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين احدهما من ركلة جزاء (6) والثاني في الدقيقة 60، في حين اضاف الحسن بليا اثر هجمة مرتدة (18) والاحتياطي اينياتيوس كنيبي غاناغو (85) الهدفين الآخرين.

وحقق كيليان مبابي بداية مثالية مع فريقه الجديد باريس سان جرمان وساهم في انجاز تاريخي لنادي العاصمة الفرنسية الذي اكتسح مضيفه متز 5-1. ونجح المهاجم الدولي البالغ 18 عاما في الوصول الى الشباك بتسديدته الأولى بقميص سان جرمان الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة من موناكو مع خيار شرائه نهاية الموسم مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي الهدف الثاني لفريقه الجديد ومهد الطريق أمامه ليخرج فائزا من مبارياته الخمس الأولى لأول مرة في تاريخه، وقد كان سعيدا بالبداية المثالية وببداية شراكته مع الثنائي الأوروغوياني ادينسون كافاني والوافد الجديد الآخر البرازيلي نيمار الذي كلف الإدارة القطرية 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني.

صحيح إن التركيز منصب على مبابي ونيمار الذي سجل هدفه الرابع في اربع مباريات، لكن لا يمكن تجاهل كافاني الذي أصبح أول لاعب يجد طريقه الى الشباك في المباريات الخمس الأولى من الدوري، منذ أن حقق ذلك سيلفان ويلتورد مع بوردو خلال موسم 1998-1999، رافعا بثنائيته الجمعة رصيده الى 7 أهداف في صدارة الهدافين مشاركة مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو.

وانتهت قمة ليل وبوردو بالتعادل السلبي.

وتختتم المرحلة اليوم، حيث يلعب سانت إيتيان وأنجيه، ليون وغانغون، مرسيليا ورين.