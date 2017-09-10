أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو، تقدم استعدادات استضافة مونديال 2018 في الوقت المناسب، وذلك خلال مراسم انطلاق جولة الكأس في جميع انحاء العالم قبل انطلاق النهائيات.

وقال بوتين لانفانتينو على هامش الحدث في ملعب لوجنيكي الشهير في العاصمة والذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والختام «سنبذل قصارى جهدنا لاتمام كل شيء في الوقت والنوعية المناسبين».

وأضاف «اربعة ملاعب أصبحت جاهزة، كل شيء يتقدم بحسب الجدول المقرر، وكل التمويل مضمون».

بدوره، قال انفانتينو انه «راض جدا» عن تقدم الأعمال.

قبل 9 اشهر من اطلاق ضربة البداية في 14 يونيو، شهد حفل السبت بداية جولة الكأس حيث سيتم تقديمها في 24 مدينة روسية وفي أكثر من 50 دولة في العالم.

وعبر انفانتينو عن اعجابه بتجديد ملعب لوجنيكي الذي يملك «كل مقومات ملاعب الفئة الاولى».

ويتسع لوجنيكي لـ 81 ألف متفرج وقد تم تجديده بالكامل بكلفة بلغت 410 ملايين دولار (340 مليون يورو) في أكثر من سنتين من الأعمال.

وأطلق على الملعب الأشهر في روسيا اسم «ستاد لينين» لوقت طويل، واستقبل اولى مبارياته في 1956 قبل ألعاب 1980 الأولمبية. واطلق عليه اسم لوجنيكي في 1992.

واستضاف الملعب نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1999، نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013.