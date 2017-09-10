حقق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 3 أرقام سلبية بالتعادل أمام ضيفه ليفانتي (1-1).

وأشارت شبكة «سكواكا» إلى أن ريال مدريد، تأخر لأول مرة أمام منافسه بعد 10 مباريات متتالية في الليغا.

أما «سكاي سبورتس» فذكرت أن الفريق الملكي، فشل لأول مرة في تحقيق الفوز على ضيوفه بملعب سانتياغو بيرنابيو، لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ سبتمبر عام 1995، عندما كان خورخي فالدانو مديرا فنيا للمرينغي.

وفي إحصائية أخرى سلبية، فشل ريال مدريد في الفوز بملعبه على أحد الفرق الصاعدة حديثا، لأول مرة بعد 32 مباراة، وذلك منذ خسارته أمام ليفانتي أيضا بهدف دون رد في فبراير 2007.