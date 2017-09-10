أكد راديو كوبي المقرب من نادي ريال مدريد أن مهاجم الفريق كريم بنزيمة سيغيب بين 4 و6 مباريات بسبب الإصابة. ويعاني اللاعب من إصابة بالعضلة النصف غشائية في الفخذ الأيمن، وفقا لما أكدته الفحوصات الطبية التي خضع لها، عقب سقوطه مصابا، في مباراة الملكي أمام ضيفه ليفانتي.

وأعلن ريال مدريد، في بيان، أنه «عقب إجراء الفحوصات للاعب كريم بنزيمة، في مستشفى سانيتاس لاموراليخا الجامعي، تبين أنه يعاني من إصابة بالعضلة النصف غشائية في الساق اليمنى».

وكان مدرب ريال مدريد زندين زيدان، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء المباراة، بأن مشكلة بنزيمة عضلية وليست إصابة في الركبة.