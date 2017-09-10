أظهر تقرير حكم مباراة ريال مدريد وليفانتي أن السبب وراء طرد البرازيلي مارسيلو، لاعب الريال، كان «الاعتداء على أحد لاعبي الخصم»، وهو ما سيتسبب في إيقافه لمباراتين على الأقل.



وجاء في تقرير الحكم: «في الدقيقة 89 طرد اللاعب فييرا دا سيلفا جونيور، مارسيلو، للسبب التالي (توجيه ركلة في الظهر للخصم، في ظل عدم وجود الكرة على مسافة يمكن لعبها منها)». لهذا السبب فإن عقوبة مارسيلو ستتخطى الإيقاف لمباراة واحدة، مع العلم بأن ريال مدريد سيلعب مباراته المقبلة في الجولة الرابعة بالمسابقة، مع ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا.



وسيغيب نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، عن المباراة المقبلة، بسبب إيقافه أيضا، وكذلك سيغيب الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة.