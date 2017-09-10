ألحق فريق هوفنهايم هزيمة مفاجئة بضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 2-0 امس في المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

على ملعب راين نيكار تقمص أرينا مارك أليــكـسـنـدر أوث دور البطولة وسجل هدفي الفوز لهوفنهايم في الدقيقتين 27 و.51

وتقدم هوفنهايم إلى المركز الثاني في جدول ترتـيب الـبونـدسليغا بــرصـيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف دورتموند بعد أن حقق فوزه الثاني مقابل تعادل وحيد هذا الموسم.

وفي المقابل، توقف رصيد بايرن عند ست نقاط في المركز الخامس من انتصارين وهزيمة واحدة.

وكان هوفنهايم هو آخر من ألحق الهزيمة ببايرن في الموسم الماضي عندما تغلب عليه بهدف دون رد في الرابع من ابريل.

وفرض فريق فرايبورغ بعشرة لاعبين التعادل السلبي على ضيفه بوروسيا دورتموند.

وفي مباريات أخرى، تعادل هانوفر مع مضيفه فولفسبورغ 1-1. وفاز ماينز على ضيفه باير ليفركوزن 3-1، واغسبورغ على ضيفه كولن 3-0 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0.

إيطاليا

حقق يوفنتوس، حامل اللقب في السنوات الـ6 الأخيرة، فوزه الثالث تواليا بسهولة على حساب ضيفه كييفو فيرونا 3-0، امس في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأراح الـــمـــــدرب ماسيميليانو اليغري عددا من لاعبيه الأساسيين، قبل حلوله الثلاثاء على برشلونة الإسباني في قمة الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا.

ورفع يوفــنتــوس رصيده إلى 9 نقاط.

على ملعب «اليانز ستاديوم» وتحت الأمطار، افتتح فريق «السيدة العجوز» التسجيل بنيران عكسية للفنلندي برباريم هيتيماي. وهذا خامس هدف يسجله كييفو في مرماه لمصلحة يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، عزز الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين النتيجة (58) قبل ان يحسم مواطنه البديل باولو ديبالا

الأرقام في نهاية اللقاء (83).

وهذه اول مرة منذ 2010 يخوض يوفنتوس مباراة من دون حارسه جانلويجي بوفون او اندريا بارتسالي، ليوناردو بونوتشي (لاعب ميلان الحالي) وجورجيو كييليني (مصاب). ودفع اليغري لاول مرة بلاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي اساسيا، فيما استهل الحارس الپولندي فويتشي تشيسني المباراة اساسيا.

ويلعب اليوم انتر مع سبال ولاتسيو مع ميلان ونابولي مع بولونيا.