يرى مدرب مان سيتي بيب غوارديولا أن فريقه محظوظ بوجود كيفين دي بروين بين صفوفه بعدما تألق لاعب الوسط البلجيكي في الفوز على ليفربول.

وأضاف غوارديولا: «إنه لاعب متكامل ونحن فريق محظوظ لأن كيفن معنا وهو في حالة جيدة هذا الموسم ربما لأنه أصبح أبا لذا أنا سعيد بأدائه وليس فقط في مباراة اليوم». ورغم أن أربعة أهداف جاءت بعد طرد ساديو ماني مهاجم ليفربول فإنه لا يمكن التشكيك في تأثير دي بروين القوي خلال اللقاء حيث صنع أول هدفين لسيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس.

وتابع المدرب الإسباني: «بجانب قدراته والتزامه يواصل التعلم وهو لاعب ذكي جدا ويعطي الكثير من التمريرات الحاسمة».

وأكمل: «في الموسم الماضي سدد في إطار المرمى 15 أو 16 مرة. يجيد الرؤية في المساحات ويتحكم بالكرة بشكل جيد ويركض بسرعة ويهاجم في الفراغات».

وانضم دي بروين إلى مان سيتي قبل عامين وكان من أوائل الصفقات بفريق غوارديولا بعدما تابع تألقه مع فولفسبورغ عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ الألماني.

وسبق لدي بروين اللعب في الدوري الإنجليزي مع تشلسي لكنه لم يترك بصمة مبهرة وأعير إلى فيردر بريمن قبل بيعه إلى فولفسبورغ.