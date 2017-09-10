كشف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أنه كان قريبا من الحصول على طرد من مباراة مان سيتي بعد احتجاجه على طرد اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال الشوط الأول.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «لقد كنت قريبا من الطرد، لا أعرف ما الذي كان يعتقده الحكم، لقد قلت للحكم الرابع إنني لا أعتقد أنها بطاقة حمراء، هذا فقط ما قلته».

وأضاف: «على أي حال، ماني ليس محظوظا لأنه حصل على الطرد، لم يتعمد فعل ذلك، ونأمل أن يكون الحارس بخير ولا يوجد أي شئ خطير».

وتابع: «لم نكن بهذا السوء في البداية، ولكن الآن علينا أن نظهر ردة فعل، ولكن الهدف الأول الذي استقبلناه لم يكن ضروريا».

وأكمل: «البطاقة الحمراء كانت حاسمة بالنسبة لنا، لا أعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا، لقد رأيت حارس المرمى وهو بخير، ولكن ليس جيدا أن تلعب أمام مان سيتي بعشرة لاعبين».

واختتم: «لم يكن هناك الكثير من القرارات الصائبة التي اتخذها اللاعبون، علينا أن ندافع بشكل

أفضل، إنها تجربة سيئة ولكن علينا أن نتقبل ما حدث».