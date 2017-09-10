وصل الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، إلى الهدف رقم 100 في مسيرته الاحترافية مع السبيرز، بعدما سجل أمام إيفرتون. وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن هاري كين وصل إلى الهدف رقم 100 له بقميص توتنهام بعد أن سجل الهدف الأول في مرمى إيفرتون بالدقيقة 28 من المباراة. وبدأ كين سجله التهديفي مع توتنهام عام 2011 أمام شامروك روفرز الإيرلندي، كما سجل هدفا آخر في مباراة اليوم، ليصل إلى الهدف رقم 101 مع السبيرز. وسجل كين 101 هدف مع توتنهام في 169 مباراة، ويتفوق بذلك على أسطورة أرسنال تيري هنري، الذي وصل لنفس الرقم مع أرسنال، في 181 مباراة.