عاش يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لحظات سيئة في مشواره الكروي، خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام مان سيتي بنتيجة 0 ـ 5. وذكرت شبكة (أوبتا) أن سقوط ليفربول المدوي، هو ثاني أسوأ خسارة ليورغن كلوب في مشواره، بعد السقوط عندما كان مدربا لماينز أمام فيردر بريمن بنتيجة 1 ـ 6 في أكتوب 2006.



وقالت شبكة (سكاي سبورتس) في إحصائية أخرى إن المدرب الألماني نال الخسارة الأكبر في مشواره مع ليفربول الذي يمتد 105 مباريات في كل البطولات المحلية والقارية، وذلك منذ توليه المسؤولية خلفا للإيرلندي برندان رودجرز. كما استعاد بيب غوارديولا المدير الفني لمان سيتي كبرياءه في المواجهات المباشرة أمام يورغن كلوب، حيث حقق فوزه الخامس، مقابل 5 انتصارات للمدرب الألماني وتعادل وحيد بينهما على مدار 11 مواجهة مباشرة. ولفتت (سكاي سبورتس) أيضا إلى أن هذا الانتصار، هو الأكبر لمان سيتي أمام ليفربول بعد 80 عاما، عندما اكتسح الريدز بنفس النتيجة في مارس 1937 في النسخة القديمة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.