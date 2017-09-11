أكد لاعب الوسط المخضرم اندريس انييستا أنه لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن تمديد تعاقده مع فريقه برشلونة الإسباني، ولم يستبعد الرحيل عن النادي في نهاية الموسم إذا لم تصل المفاوضات الجارية إلى النهاية التي يتمناها.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قال الأسبوع الماضي لصحيفة «موندو ديبورتيفو» انه توصل لاتفاق مبدئي مع انييستا بشأن تجديد عقده، ولكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما دحض ذلك في حديثه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي.

وقال انييستا في حديث لوسائل الإعلام: «هناك سوء فهم، الكلمات المستخدمة لم تكن دقيقة لقد قلت الحقيقة، سواء بقيت في برشلونة أم لا سأظل أكن الحب والاحترام لهذا النادي».

وأوضح انييستا «عندما يكون هناك اتفاق مبدئي فيفهم من ذلك أن الأمور كلها قد حسمت ولكن هذا لم يحدث». وأضاف «أجري محادثات منذ فترة، ولكن الأمور كما هي، هدفي الوحيد هو بذل قصارى جهدي وأن أفوز بكل الألقاب مع النادي».

وأشار «لا أعرف متى سأتخذ قراري، لا أفكر في هذا الشأن، عقلي وقلبي وكل جسدي سيتخذون القرار».

وختم انييستا بالقول «هذا بيتي ولكن الوضع يبقى على ما هو عليه، سنرى ما سيحدث، عندما يحدث جديد سيعلم الجميع به».