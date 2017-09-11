حقق برشلونة، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، رقما تاريخا بعد مرور 3 جولات فقط على بداية الدوري الإسباني في موسمه الجديد.



وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن الفريق الكتالوني حقق أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني، موضحة أن الفريق حقق الفوز في أول 3 مباريات بالدوري للمرة 17 في تاريخه، ولكن الإنجاز يكمن في المعدل التهديفي.

وأكدت أنه في الجولات الثلاث التي انقضت من عمر المسابقة، سجل برشلونة تسعة أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه الفريق الكتالوني.

وهذه المرة الرابعة التي يحافظ فيها البارسا على نظافة شباكه في أول 3 مباريات، وفي المناسبات السابقة التي لم تهتز فيها شباكه في اللقاءات الثلاثة الأولى توج باللقب موسمي 1984 ـ 1985و2014 ـ 2015.

كما أن الفارق بين الأهداف التي سجلها البارسا، والتي دخلت شباكه لم يتحقق سوى مرة وحيدة، ففي أول 3 مباريات بموسم 2013 ـ 2014 سجل 11 هدفا، واهتزت شباكه مرتين.

وتكشف الاحصائيات أن برشلونة توج بلقب الدوري في 8 مرات من أصل 16 مرة سابقة فاز فيها البارسا بأول 3 مباريات في الموسم، بينما كان اللقب من نصيب غريمه التقليدي ريال مدريد مرتين، موسمي 1960 ـ 1961و2006 ـ 2007.

ومنذ دخول نظام احتساب النقاط الحالي في الليغا موسم 1996 ـ 1997، لم يبتعد الريال بهذا الفارق خلف برشلونة سوى في مناسبتين موسم 2014 ـ 2015 عندما حصد الميرينغي 3 نقاط وفي 2012 ـ 2013عندما حصل على 4، وفي كلتا المناسبتين فاز البارسا باللقب.