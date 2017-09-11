أصبح فريق ريال مدريد، على بعد 4 نقاط من برشلونة المتصدر، بعد التعادل المخيب للآمال أمام ليفانتي، وسيخوض مدرب الفريق زين الدين زيدان، المواجهة المقبلة أمام ريال سوسييداد، في ظروف صعبة.

وتقول صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن مشكلة زيدان في مباراته القادمة أمام ريال سوسييداد تتمثل في غياب كريم بنزيمة للإصابة ومارسيلو للطرد أمس، وكرستيانو رونالدو للإيقاف.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي سيلجأ إلى ثيو هرنانديز لتعويض غياب مارسيلو، فيما سيكون من المتوقع أن يعوض غياب كرستيانو وبنزيمة كلا من غاريث بيل ومايورال الذي استبعد من المباراة الأخيرة لأسباب فنية.