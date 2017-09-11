أكد الفرنسي تييري هنري، لاعب ارسنال وبرشلونة السابق، أن باريس سان جرمان أصبح لديه فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد سوق الانتقالات القوي للفريق الفرنسي.

وأضاف المهاجم الفرنسي المعتزل «إذا تحدثت معي عن احتمالية انتقال نيمار ومبابي لباريس، لقلت إن ذلك يعتبر جنونا، ولكن باريس سان جرمان وضع هدفا واحدا في قائمته، دوري أبطال أوروبا».

وعن هجوم باريس، قال هنري: «على الورق، ثلاثية كافاني ونيمار ومبابي ستكون مدمرة، مبابي مازال في عمر الثامنة عشرة، ولكنه أظهر جودة كبيرة، وأصبح من الصعب ايقاف سان جرمان».