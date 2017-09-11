رحب أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بعودة إيدن هازارد من الاصابة، لكنه قال ان صانع اللعب البلجيكي سيحتاج إلى وقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وشارك هازارد، الذي تعافى من كسر في الكاحل تعرض له في يونيو الماضي، في آخر 12 دقيقة من المباراة.

وأبلغ كونتي موقع تشلسي على الانترنت «انها أنباء طيبة.. بالطبع يحتاج إلى وقت لاستعادة 100% من مستواه لكن تعافيه مهم جدا».

وأضاف المدرب الإيطالي «كلنا يعرف مدى أهمية هذا اللاعب لنا. يتعين علينا أن نصبر عليه لمنحه أفضل فرصة ممكنة لاستعادة مستواه لكنني سعيد من أجله لأنه عاد من إصابة سيئة».