لحق انتر ميلان بيوفنتوس المتصدر بعد فوزه الصعب على ضيفه سبال الوافد الجديد 2-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

على ملعب جوزيبي مياتزا، حقق انتر ميلان فوزا منطقيا هو الثالث على التوالي ورفع رصيده الى 9 نقاط، واصبح على بعد هدف واحد من فريق «السيدة العجوز» حامل اللقب في المواسم الستة الاخيرة الذي افتتح المرحلة بفوز كبير على كييفو 3-0.

وانتظر انتر ميلان حتى الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل عن طريق هدافه الارجنتيني ماورو ايكاردي من ركلة جزاء تطلبت الاستعانة بتقنية الفيديو لمدة خمس دقائق بعد ارتكاب فرانشيسكو فيكاري خطأ ضد البرتغالي جواو ماريو واحتساب الحكم في البداية ركلة حرة.

ورفع ايكاردي رصيده الشخصي الى خمسة اهداف في ثلاث مباريات متساويا مع مواطنه باولو ديبالا لاعب وسط يوفنتوس في صدارة ترتيب الهدافين.

وبرغم الهدف، صمد سبال الذي يشارك للمرة الاولى في تاريخه في دوري النخبة، حتى الدقيقة 87 حيث اكد الكرواتي ايفان بيريسيتش فوز رجال المدرب الجديد لوتشانو سباليتي القادم من روما بهدف ثان رائع بعد تمريرة عرضية من دانيلو دامبروزيو تابعها هوائية بيسراه تحت العارضة.

ويستطيع فريقان آخران هما ميلان ونابولي اللحاق بالمتصدرين، حيث يلعب الاول في ضيافة لاتسيو على الملعب الاولمبي في روما بعد ساعة من الموعد المحدد اصلا بسبب الامطار الغزيرة التي بللت ارضيته، في حين يحل الثاني ضيفا على بولونيا في وقت متأخر في آخر مباريات المرحلة.