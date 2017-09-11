قاد الارجنتيني ليونيل ميسي برشلونة الى تحقيق فوز ثالث على التوالي على حساب ضيفه اسبانيول 5-0 في ديربي كاتالونيا في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 لإشبيلية الفائز على ايبار 3-0، فيما تراجع ريال مدريد الى المركز السادس مؤقتا مع 5 نقاط بتعادله مع ليفانتي اول من امس 1-1.

على ملعب «كامب نو» أمام 72 الف متفرج، سجل ميسي هدفين في الشوط الاول وحقق الهاتريك في الثاني مانحا فريقه الفوز على اسبانيول 5-0.

وافتتح ميسي التسجيل بمراوغة جميلة داخل المنطقة بعد ان تسلم تمريرة وهو بوضع تسلل (26)، ثم استفاد من خطأ دفاعي ليترجم تمريرة الظهير جوردي البا داخل الشباك (35).

وفي الشوط الثاني، سجل ميسي هدفه الثالث (67). ورفع ميسي رصيده الى 5 اهداف في 3 مباريات في الليغا وأضاف الهاتريك الـ 27 بفارق 5 عن المتصدر رونالدو.

وشارك ديمبيلي (20 عاما) لأول مرة، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة قد تصل قيمتها الى 147 مليون يورو مع الحوافز والمكافآت، وذلك بعد رحيل البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وقبل انتهاء المباراة، سجل بيكيه الهدف الرابع من رأسية اثر ركنية (87)، ثم مرر ديمبيلي كرة مقشرة الى سواريز الذي اضاف الخامس (90).

وعلى الرغم من الازمة الادارية التي يتخبط بها نادي برشلونة بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار والمطالبة برحيل رئيسه جوزيه ماريا بارتوميو، فان الفريق حقق بقيادة الملهم ليونيل ميسي بداية مثالية بجميع المقاييس في الدوري المحلي حتى الآن.

فقد استهل الفريق الكاتالوني مشواره محليا بثلاثة انتصارات كان آخرها الفوز الساحق على جاره اسبانيول بخماسية نظيفة في ديربي المدينة بفضل ثلاثية هي الثامنة والثلاثون لميسي في صفوف فريقه، كما ان الفريق حافظ على نظافة شباكه في هذه المباريات الثلاث.

لكن ميسي حمل الفريق على اكتافه في المباريات الثلاث لاسيما في غياب النجم الاوروغوياني لويس سواريز عن المباراتين الاوليين وسجل خمسة اهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

كما بات ميسي افضل هداف في تاريخ مباريات الديربي اذ رفع رصيده الى 18 هدفا في مرمى إسبانيول.

وعاد ريال سوسييداد بالفوز من عقر دار مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-2 ليحقق فوزه الثالث في مطلع الموسم الحالي.

ورفع سوسييداد رصيده الى 9 نقاط ليلحق ببرشلونة في الصدارة لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف.