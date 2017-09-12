واجه أتلتيكو مدريد الإسباني الفرق الإيطالية 15 مرة من قبل في البطولات الأوروبية، محققا 9 انتصارات وتعادلين وأربع هزائم، بينما كان الفوز من نصيبه في مواجهتيه الوحيدتين أمام روما منذ 18 عاما.

وتعود المواجهتان الوحيدتان بين «الجيالوروسي» و«الروخيبلانكوس» للدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي، الدوري الأوروبي حاليا، لموسم 1998 ـ 1999، حيث استطاع الفريق المدريدي التفوق ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-1.

وتحمل المواجهات بين الأتلتي والفرق الإيطالية تاريخا طويلا، حيث تعود المواجهة الأولى بينهما لموسم 1997-1998 في نصف نهائي كأس الاتحاد، عندما سقط أتلتيكو في عقر داره «فيسنتي كالديرون» بهدف نظيف أمام لاتسيو، قبل أن يفشل في تعويض الهدف في مباراة الإياب على ملعب «الأوليمبيكو» حيث انتهت المواجهة بتعادل سلبي.

وبعدما تمكن أتلتيكو من تخطي عقبة روما في المباراة المذكورة سلفا بينهما، عاد ليلتقي مجددا فريق إيطالي آخر وهو بارما، ولكن الحظ لم يقف بجانب ممثل إسبانيا هذه المرة حيث سقط بنتيجة 1-3 على ملعب «فيسنتي كالديرون»، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة الإياب بإيطاليا بهدف مقابل اثنين.

وبعد 11 عاما، عاد أتلتيكو مجددا ليواجه فريقا إيطاليا وهذه المرة كان إنتر ميلان، تحت قيادة الإسباني رافائيل بنيتيز، في مباراة كأس السوبر الأوروبي في 2010 على ملعب «لويس الثاني» بإمارة موناكو الفرنسية التي فاز بها أتلتيكو مدريد.

وفي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2011-2012، التقى أتلتيكو خصمه أودينيزي بدور المجموعات، حيث تفوق عليه ذهابا وإيابا بنتيجتي 2-0 و4-0 على الترتيب.

وتواصل مسلسل تفوق المدريديين على الإيطاليين، حيث واجهت كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني هذه المرة لاتسيو في دور الـ 32 من نفس البطولة، حيث فاز الفريق في عقر دار النسور 1-3 و1-0 إيابا.

وواصل رجال الـ «تشولو» مشوارهم في البطولة حتى توجوا باللقب في النهائي على حساب أتلتيك بلباو في بوخارست.

واستمر تفوق الأتلتي حتى في بطولة دوري الأبطال، بعدما تمكن من إقصاء العريق ميلان من ثمن النهائي لموسم 2013-2014 بعدما تفوق عليه ذهابا وإيابا 1-0 و4-1 على الترتيب.

وفي الموسم التالي مباشرة، فشل بطل إيطاليا، يوفنتوس، أيضا في الفوز على أتلتيكو بعدما سقط أمامه في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب الكالديرون، قبل أن تنتهي مباراة الإياب في تورينو بتعادل سلبي.

وعلى الجانب الآخر، يحمل سجل مواجهات روما أمام الفرق الإسبانية نتائج متوازنة، حيث خرج منتصرا في 10 مناسبات، وتعادل في خمس، بينما تلقى الخسارة في 11.

وكانت المرة الأولى التي يلتقي فيها «ذئاب العاصمة» أمام فريق إسباني في موسم 1986-1987 ببطولة كأس الكؤوس ضد ريال سرقسطة، وتمكن خلالها الفريق الأندلسي من العبور للدور التالي بركلات الترجيح.

أما الانتصار الأول لروما فكان على حساب فالنسيا في دور الـ 32 ببطولة كأس الاتحاد موسم 1990-1991 عندما خرج بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب «المستايا»، قبل أن يخطف بطاقة التأهل للدور التالي بالفوز في روما بهدفين مقابل واحد.

أما آخر مواجهة لـ «الجيالوروسي» فأمام فريق إسباني في الموسم الماضي بالدوري الأوروبي أمام فياريال وتمكن الفريق حينها من إغراق «الغواصات الصفراء» برباعية نظيفة في عقر داره، بينما انتهت مواجهة الإياب في إيطاليا بالتعادل الإيجابي 1-1.