أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة الحكام الذين سيقودون اليوم الأول من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وسيقود الحكم السلوفيني دامير سكوميا، لقاء برشلونة ويوفنتوس في الكامب نو.

ونال الحكم السلوفيني الشارة الدولية من 2003، وسبق له قيادة مباريات لكل من برشلونة ويوفنتوس.



وقاد سكوميا مباراة برشلونة وبوروسيا مونشنغلادباخ في الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف.

كما أدار الحكم السلوفيني ليوفنتوس مباراة في الموسم قبل الماضي، أمام مان سيتي، وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

من جانب آخر سيقود الصربي ميلوراد مازيتش القمة الثانية والتي تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وروما الإيطالي.



وقاد الصربي مباريات لفريق أتلتيكو مدريد منها ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في موسم 2014/2015 وانتهت بالتعادل السلبي.

كما أدار مباراة لروما امام مان سيتي وانتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين.