قرر جوزيه مورينيو، المدير الفني لمان يونايتد، إجراء تغييرات جذرية على خط دفاع الفريق في مواجهة بازل السويسري، غذا اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو للصحافيين أنه سيستعين بالثنائي كريس سمولينغ وفيكتور ليندلوف، في مباراة اليوم على ملعب أولد ترافورد، بدلا من ايريك بايلي وفيل جونز.

وأضاف مورينيو «جونز يقدم عروضا رائعة، ربما يعاني من إجهاد بعد خوض مباراتين متتاليتين مع المنتخب الوطني، ولذلك سيكون من الجيد الحصول على راحة اليوم، ما يمنح سمولينغ وليندلوف فرصة لخوض المباراة في دوري الأبطال».

وسيلعب سمولينغ وليندلوف إلى جوار بعضهما لأول مرة منذ خسارة يونايتد 1-2 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبية الشهر الماضي.