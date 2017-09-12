قرر الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهير، المخاطرة بإغضاب جماهير نادي يوفنتوس بقوله ان اللاعب ديبالا يجب أن يرحل عن بطل الدوري الإيطالي.



صانع الألعاب الأرجنتيني (23 عاما) انضم للبيانكونيري من باليرمو في يونيو 2015، وأحرز معه لقبين دوري إيطالي، ولقبين كأس إيطاليا ولقب سوبر إيطاليا.

ولكن وكيل أعمال اللاعب يرى أن مستقبله يكمن خارج مدينة تورينو، ولكنه أكد أنه ليس بالضرورة أن يكون في برشلونة، كما يتوقع البعض.

وقال رايولا، في تصريحات لقناة «راي سبورت» الإيطالية، «اعتقد أن ديبالا سيرحل عن يوفنتوس في النهاية.



يجب أن يذهب إلى ناد يمكن أن يكون فيه جزءا من مشروع مناسب له».

وأضاف: «من الصعب أن ينتقل الآن إلى برشلونة، ولكنه سيؤدي بشكل جيد مع ريال مدريد، مان يونايتد، مان سيتي أو تشلسي».