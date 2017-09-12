تحدث اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، عن عودة فريقه تشلسي للعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم، عندما يواجه تشلسي اليوم كارباكا اغدام في انطلاق البطولة.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار «هذا العام مهم حقا، لقد وصلت لنصف النهائي مع تشلسي في 2014 وخسرنا أمام أتلتيكو مدريد، لذلك فإن الفوز بهذه الكأس في رأسي الآن».

وأضاف «لقد فزت بالدوري في إنجلترا وفزت بالألقاب في فرنسا، لكن اللاعبين الكبار يريدون دائما الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه حان الوقت لكسب هذا اللقب».



وتابع «لدينا فريق كبير تحت قيادة مدرب جيد، لذا أعتقد أننا مستعدون للفوز باللقب الأوروبي».