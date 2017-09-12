مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، يبدأ أيضا سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وسيحصل كل ناد على 12 مليونا و700 ألف يورو مقابل مشاركته فقط في البطولة، فيما يمكن أن يصل المبلغ الأكبر الذي يحصل عليه صاحب اللقب إلى 57 مليونا و200 ألف ولكن عليه من أجل ذلك أن يفوز بجميع مبارياته الست في دور المجموعات.

وفيما يلي نلقي الضوء على الجوائز التي سيحصل عليها كل فريق على حسب الدور الذي سيصل إليه:

٭ المبلغ الكلي للجوائز: مليار و319 مليون يورو.

٭ الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة: 12 مليونا و700 ألف يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل كل فوز في دور المجموعات: مليون و500 ألف يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات: نصف مليون يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الستة عشر: ستة ملايين يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الثمانية: ستة ملايين ونصف المليون يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل الوصول إلى قبل النهائي: سبعة ملايين ونصف المليون يورو.

٭ الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي: 11 مليون يورو.

٭ الجائزة المالية الممنوحة للبطل: 15 مليونا و500 ألف يورو.