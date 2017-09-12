تتجه الانظار اليوم الى ملعب «كامب نو» حيث يتواجه برشلونة الإسباني مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي، وصيف البطل، في مباراة افتتاحية ثأرية لحساب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وترتدي المواجهة بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم ايضا اولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، طابعا ثأريا بالنسبة لبرشلونة الذي انتهى مشواره في المسابقة الموسم الماضي على يد بطل ايطاليا بخسارته أمامه في الدور ربع النهائي 0-3 ذهابا، قبل تعادلهما 0-0 ايابا في «كامب نو».

ويدخل الفريقان الى مباراتهما الأولى في المسابقة القارية في وضع مشابه الى حد ما، إذ خسر كل منهما ركيزة اساسية في تشكيلته بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار عن برشلونة وانتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي، ورحيل نجم الدفاع ليوناردو بونوتشي عن يوفنتوس وانتقاله الى الغريم ميلان.

ويبدو برشلونة مرشحا للحصول على احدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني على غرار يوفنتوس الذي نجح الموسم الماضي في الثأر لخسارته نهائي 2015 أمام النادي الكاتالوني (1-3)، لكن حلمه باحراز اللقب انتهى مجددا عند عتبة المباراة النهائية بخسارته أمام ريال مدريد 1-4.

وفي المجموعة الثانية، يسعى سان جرمان للتأكيد منذ المباراة الأولى أنه سيكون الرقم الصعب في المسابقة هذا الموسم عندما ينتقل مع ثلاثيه الضارب نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني وكيليان مبابي الى غلاسكو لمواجهة سلتيك بطل اسكتلندا.

ويبدو نادي العاصمة قادرا هذا الموسم على الذهاب بعيدا في المسابقة التي وصل فيها الى نصف النهائي للمرة الأخيرة عام 1995، بعد ضم نيمار ومبابي الذي انتقل الى صفوفه من موناكو على سبيل الاعارة مع خيار شرائه نهائيا مقابل 180 مليون يورو.

ويبدو الصراع على صدارة هذه المجموعة محصورا بين سان جرمان، الفائز بمبارياته الخمس الأولى في الدوري بفضل 7 اهداف لكافاني و4 لنيمار، والعملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني الذي يبدأ مشواره على ارضه ضد اندرلخت البلجيكي.

وفي المجموعة الأولى، يسجل مان يونايتد الإنجليزي، بطل «يوروبا ليغ»، عودته الى دوري الأبطال بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بلقاء ضيفه بازل السويسري، في مباراة تبدو في متناوله.

وتضم المجموعة بنفيكا بطل البرتغال الذي يستضيف بدوره سسكا موسكو الروسي.

من جهته، يبدأ تشلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مشوار العودة الى المسابقة بقيادة المدرب الإيطالي انتونيو كونتي على أرضه ضد المغمور قره باغ الاذربيجاني الذي تأهل الى دور المجموعات للمرة الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة منافسين ليسا سهلين على الاطلاق هما روما الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 2014 و2016 واللذان يتواجهان على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.