شن كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ هجوما حادا على مهاجم الفريق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب انتقاده الأخير للسياسة المالية للنادي في سوق الانتقالات.

وطالب ليفاندوفسكي إدارة البافاري بضرورة التعاقد مع نجوم كبار وتدعيم الفريق بصفقات قوية مثلما يفعل باريس سان جرمان وبرشلونة.

وقال رومينيغه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبوكس» الألمانية «ليفاندوفسكي يقول ان المال والنجاح هما الأهم وليس الولاء، من المؤسف ما قاله، فالولاء هو DNA بايرن ميونيخ ومهم للجماهير».

وأضاف «لدينا فلسفة طويلة وناجحة وحققنا من خلالها إنجازات كبيرة، إلا أنه من الواضح أن ليفاندوفسكي غاضب من انتقالات باريس سان جرمان، لكنه لاعب معنا ويحصل على الكثير من المال، لذا تؤسفني تصريحاته».

وأردف «من ينتقد المدير الفني علنا والنادي والفريق سيكون في مشكلة معي شخصيا، إنها ليست المرة الأولى، سبق أن انتقد ليفاندوفسكي المدرب وزملاءه بحجة أنه لم يحصل على الدعم الكافي خلال لقاء الفريق أمام فرايبورغ».

وواصل: «بيع ليفاندوفسكي؟ هو يملك عقدا معنا حتى 2021 من دون أي شرط جزائي».

واختتم حديثه بقوله «كل أفعال وتصرفات ليفاندوفسكي الأخيرة سببها وكيل أعماله وليس هو، وكيله يضره ولا ينفعه».