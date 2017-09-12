قرر كريستال بالاس الانجليزي امس الاستغناء عن مدربه الهولندي فرانك دي بوير بعد البداية الصعبة للفريق في الدوري الممتاز حيث خسر جميع مبارياته الأربع من دون أن يسجل أي هدف.

وقال النادي اللندني في موقعه الرسمي «افترق نادي كريستال بالاس هذا الصباح عن فرانك دي بوير.



نود أن نشكر فرانك على تفانيه وجهده الكبير خلال الوقت الذي أمضاه مع الفريق».

وتابع «سيتم تعيين مدرب جديد في الوقت المناسب ونتمنى لفرانك الأفضل للمستقبل».

ويبدو المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي روي هودجسون المرشح الأوفر حظا لخلافة دي بوير الذي أنهى مشواره القصير في الدوري الممتاز بالخسارة الأحد أمام بيرنلي الذي سجل الهدف السابع في مرمى منافسه في 4 مباريات فقط.

وأصبح كريستال بالاس أول فريق يخسر مبارياته الأربع في الدوري، سواء الممتاز أو الدرجة الأولى سابقا، من دون أن يسجل هدفا منذ موسم 1924-1925 حين حقق ذلك بريستون.

وتسلم دي بوير (47 عاما) منصبه خلفا لسام الاردايس الذي استقال من منصبه في مايو الماضي لأسباب عائلية، بعد خمسة أشهر فقط على توليه المنصب.

وحقق دي بوير نجاحات رائعة مع اياكس امستردام الهولندي وقاده الى لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية، لكنه اقيل من منصبه في انتر ميلان الايطالي الموسم الماضي بعد اشهر قليلة فقط على تعيينه بسبب سوء النتائج.

وكان فرانك مع شقيقه رونالد من افراد المنتخب الهولندي الذي نال الإعجاب اواخر القرن الماضي ووصل الى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998 قبل ان يخسر بصعوبة امام نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.