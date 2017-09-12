يعتبر الويلزي غاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، من أكثر اللاعبين صمتا في الفريق الملكي، ولا يتحدث كثيرا للصحافة.

وأجرى الويلزي مقابلة صحافية مقتضبة مع صحيفة «الباييس» الإسبانية، بدأ فيها الحديث عن مرور 4 سنوات على انضمامه لريال مدريد، حيث قال «الأفضل لم يأت بعد، كانت هناك لحظات عظيمة وأخرى لم تكن كذلك».

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علق «يجب أن أحصل على وقت أكبر من أجل التعافي، بهذه الطريقة كان يمكنني اللعب بقدرة أكبر والقيام بالكثير من الأشياء، لكن مع الآلام في الكاحل لم أستطع ذلك».

وتحدث عن مدربه زيدان «إنه هادئ، يحب الاستمتاع بكرة القدم، قال لنا انه يريد منا أن نعبر عن أنفسنا بأنفسنا، لكن عندما ندافع يجب أن نكون شخصا واحدا».

وعن أكثر شيء يجعله سعيدا وأكثر ميزاته، أجاب «لا أعرف، مادمنا بحالة صحية جيدة وأصدقائي وعائلتي كذلك، فأنا لا أستطيع أن أطلب المزيد».

وأخيرا، سئل عن أسوأ عيوبه فرد «أنا كسول جدا، ربما هذه أفضل إجابة».