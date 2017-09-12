أشاد مدرب أرسنال آرسين فينغر بسلوك والتزام لاعبه أليكسيس سانشيز، ونفى المزاعم حول زيادة وزنه بعد عودته من فترة التوقف الدولي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال، قال فينغر «هو منضبط وجاد وملتزم، لقد أخبرني بأنه يركز على الفوز بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.



لقد عاد مليئا بالرغبة وكان مستعدا للعب».

وأضاف «هو ليس سمينا.



نسبة الدهون في جسده أقل من 10%، وبالتالي لا يمكن القول إنه سمين.



ولكنك تعرف كيف يكون الأمر عندما تخسر، الناس تبحث لك عن جميع المشاكل».

وتابع «بدنيا، لم يكن اللاعب جاهزا لبدء ثلاث مباريات في أسبوع واحد.



وبالتأكيد لم يكن جاهزا للمشاركة مع تشيلي أيضا».